"نص" فنانين مصر كبار وشباب فى صورة واحدة

الأحد 19 يناير 2020

نجوم الفن فى مصر

اجتمع عدد كبير من نجوم الفن فى مصر، فى مناسبة اجتماعية لأحد المنتجين السينمائيين، فى جو سادته البهجة والفرح بين جميع الحاضرين.



من ضمن هؤلاء الفنانين، دلال عبد العزيز، وابنتيها دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان، وإيمى سمير غانم وزوجها حسن الرداد، ومحمد محمود عبد العزيز وشقيقه كريم، ومحمد سعد، وهنا الزاهد، كريم فهمى، هشام ماجد، شيكو، بالإضافة إلى نجوم مسرح مصر محمد عبد الرحمن "توتا"، كريم عفيفى، محمد أنور، حمدى الميرغنى، ونجم الأغنية الشعبية محمود الليثى، وأمير مرتضى منصور مشرف فريق كرة القدم بنادى الزمالك، وغيرهم من الفنانين الشباب.

من ناحية أخرى، تفتح شركة سينرجى بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى من جديد سواء حارات شعبية أومقاهى أوشوارع داخل المدينة حسب الديكورات التى تتبعها الأحداث الخاصة بالمسلسلات الرمضانية، وهناك 3 مسلسلات تصور داخل المدينة دفعة واحدة من إنتاج سينرجى، وأعمال أخرى تم بناء الديكورات المخصصة لها حسب توالى الأحداث.

مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال تم بناء ديكور كامل لتصوير المشاهد الداخلية، خاصة أنها تدور فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية للمخرج حسين المنباوى ويستمرالتصويرهناك حتى شهرفبرايرالمقبل.

وبدأ النجم ياسر جلال تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الفتوة"، الاسابيع الماضية، بعد فترة من التحضيرات التي استغرقت أكثر من 3 أشهر، والعمل يحتاج لديكورات وملابس معينة، حول 100 عام فى حى الجمالية ويبرزالعلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، والهدف الأساسي من العمل هو إيصال عدة قضايا مهمة منها قضية الصراع بين الخير والشر، والتركيز على العادات والتقاليد البسيطة بين الناس، كما يحمل قصة جديدة على الدراما المصرية ومختلف عن أى عمل سبق عرضه ولا توجد مقارنه مع الفيلم الذي قدمه النجم الراحل فريد شوقى.

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مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، رياض الخولى، مى عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخرمن الفنانين الشباب، وتدورأحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "لمس أكتاف" وشارك فى بطولته فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمرمرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، وجسد جلال شخصية أدهم عبد الجابر المصارع الذي فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل، وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة، يواجه مشكلات كبرى مع عصابات كبيرة.

اما مسلسل النجم محمد رمضان "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل قد بدأ تصوير المشاهد الأولى من أحداث المسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامى حسب الخطة التى وضعتها شركة سينرجى داخل الحارة فمنزل "البرنس".

ويعكف محمد سامي على كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل حيث انتهى من أول 20 حلقة، حيث يصور سامى مشاهد العمل وينتقل بعد ذلك مباشرة لاستكمال كتابة السيناريو حيث يرغب فى الانتهاء من كتابة آخر حلقاته خلال شهر فبراير المقبل حتى يتفرغ للتصوير فقط.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 اضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الجارى.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.