عايدة رياض تنهار باكية بعد إعلان إصابتها بالسرطان

الأحد 19 يناير 2020

الفنانة المصريه عايدة رياض

حلّت الفنانة المصريه عايدة رياض ضيفة على برنامج "تحيا الستات" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، حيث ظهرت وهي تنهار في البكاء الشديد، وذلك عقب إعلانها عن مرضها وتعرض شقيقها في الفترة الحالية للإصابة بمرض أيضاً إلا أنها لم تعلن أي تفاصيل أخرى.



وقالت: "دموعي قريبة للغاية وأكاد أبكي بشكل يومي في الفترة الحالية بسبب مرض شقيقي وأدعو الله دائماً بشفائه".

وكشفت عن كواليس تعرضها لمرض السرطان منذ فترة وشفائها منه. وقالت: "تعود قصة مرضي بالسرطان إلى كواليس تصوير مسلسل "دهشة" مع الفنان يحيى الفخراني، حيث بدأت أشعر بالتعب وقتها، لكننى انتظرت حتى تم الانتهاء من التصوير، وتوجهت لأحد الأطباء، والذي أخبرني أن الأمر لا يعدو كونه مجرد ميكروب في البول".

وأضافت: "اتخضيت طبعاً، كنت حاسة إن الموضوع خلاص.. ده تعب جامد، آه كنت خايفة.. بس عادي ماشية".

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وأشارت إلى أنها استمرت في العلاج لمدة ثلاثة أشهر، لكنها لم تشعر بتحسن، فطلب منها شقيقها تغيير الطبيب، والمتابعة مع آخر، وبالفعل استجابت له، وتم إجراء أشعة وتحاليل أثبتت في النهاية إصابتها بورم خبيث في المثانة.

وأوضحت أن الثلاثة أشهر الأولى كانت تأخذ فيها جرعات العلاج الكيماوي بمعدل جرعة كل 21 يوماً، ثم توقفت لمدة شهرين أجرت بعدهما مسحاً ذرياً أثبت أن الأمور في تحسن مستمر، ثم دخلت في مرحلة العلاج بالإشعاع وهكذا إلى أن انتهت من كل مراحل العلاج، لافتة إلى أنها كانت ترفض الأعمال الفنية التي تعرض عليها وقتها، لكن الطبيب أخبرها بأن توافق وألا تدع نفسها للمرض، وبالفعل استجابت له ووافقت على مسلسل "حالة عشق" مع مي عز الدين، وكانت تمضي الوقت بين التصوير والعلاج.

وأضافت عايدة: "كانوا عايزين يعملوا لي مثانة صناعية جديدة لكن استخرت ربنا ورفضت، طبعا شعري وقع والشكل اتغير، لكن الشغل رحمني من كتر التفكير، وعدت الحكاية الحمد لله".

يُذكر أن الفنانة عايدة رياض شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بثلاثة أعمال، هي: "هوجان" مع محمد إمام، و"حدوتة مرة" مع غادة عبد الرازق و"أبو جبل" مع مصطفى شعبان.