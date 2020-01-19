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شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي بوشناق يتبنى الطفلة نسرين بوشناق فنيا بعد تألقها في "ذا فويس كيدز" والان مع التفاصيل
الأحد 19 يناير 2020
الفنان التونسي لطفي بوشناق
لاقى ظهور الموهبة الصغيرة نسرين بوشناق (9 سنوات) في برنامج "ذا فويس كيدز" تفاعلا كبيرا من الجمهور في تونس و حتى في الوطن العربي.
و نجحت الطفلة الصغيرة التي أدار لها المدربون الثلاثة كراسيهم و خيرت الانضمام لفريق نانسي عجرم في تحقيق نسب مشاهدة كبيرة على اليوتيوب. و صار المقطع الذي غنته من أغنية "إن جاك الربيع" (من المألوف التونسي) أحد أكثر الأغاني سماعا و مشاهدة في تونس. و يبدو أن الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق و الذي تحمل الطفلة نسرين ذات لقبه دون أن تكون له علاقة قرابة بها، كان من بين المعجبين و الداعمين لهذه الموهبة الصغيرة.
و قال أشرف السعيدي مدير قرية "اس او اس المحرس"(دار للأيتام و فاقدي السند) التي تعيش بها نسرين بوشناق إن الفنان لطفي بوشناق اتصل بالقرية و هنأ الطفلة كما عبر عن رغبته في تبنيها فنيا و تقديم المساعدة لها.
و قال السعيدي خلال استضافته في برنامج تلفزيوني إن القرية تلقت اتصالات عديدة من أشخاص يرغبون في تبني الطفلة نسرين، لكنه أكد أن عائلتها بالقرية لن تتخلى عنها وأن أفضل مساعدة لنسرين و لكل الأطفال المقيمين بهذه القرية هم تقديم الدعم المادي لهم.
و تحدث الاطار التربوي بالقرية على مشاركة الطفلة نسرين بوشناق في البرنامج مؤكدين أنها كانت تحلم بان تلتحق بهذا البرنامج و أن تكون ضمن فريق نانسي عجرم.
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