ميغان ماركل تقود السيارة بعد تنحيها عن المهام الملكية

الأحد 19 يناير 2020

الأمير هاري وميغان ماركل

خطفت زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، الأنظار خلال ظهورها الأخير في كندا مع إحدى صديقاتها، وذلك بعد تنِّحيها عن مهامها الملكية هي وزوجها.

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وبدت ميغان، وهي تستمتع باستقلالها من قيود القصر الملكي في بريطانيا، إذ رصدتها عدسات الكاميرا وهي تقود سيارتها بنفسها إلى مطار كندا لاستقبال صديقتها خبيرة تمارين اللياقة البدنية البيلاتس، هيذر دوراك.

وفي فيديو نشره موقع صحيفة Daily Mail البريطانية، ظهرت ميغان وهي تركن سيارتها، وبدت في مزاج جَيّد، بينما كانت تتحدّث مع شخص يجلس بجوارها، يُعتقد أنّه حارسها الشخصي، لمدة 10 دقائق إلى أن وصلت صديقتها.