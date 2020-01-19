شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تُهاجم سياسيين لبنان بتغريدات قاسية والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020 إليسا وصفت الفنانة اللبنانية إليسا رجال السياسة في بلدها بأنهم بلا ضمير، وذلك تزمناً مع الأحداث المتصاعدة في لبنان.

Advertisements وفي تدوينة كتبتها عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، علقت إليسا على الأحداث: "‏يا عيب الشوم عليكن يا سياسيي بلادي يا بلا ضمير". كانت إليسا قد علقت بتويتة أخرى قالت فيها: "يللي عم يصير مقرف ووقح. كيف بيرضو مسؤولين من راسن لأزغر واحد فيهن يصير بشعب واحد الشي اللي عم يصير هلق؟ العالم عم تنتفض عا فسادكن ولّعتو بيروت بحقدكن وقرفكن. استحوا فلو كلكن يعني كلكن بقا". وأفادت وسائل إعلام أن 400 جريحاً سقطوا حتى الآن في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبنانية، أثناء محاولة قوات الأمن اللبناني إبعاد المتظاهرين عن مداخل البرلمان.

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