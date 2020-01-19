على خطى والده.. نجل عبد المجيد عبد الله يدخل عالم الغناء

متابعة بتجــــــــــرد: طرح نجل الفنان السعودي، عبد المجيد عبد الله أول أغنية له، ليدخل بذلك عالم الغناء في مفاجأة لوالده.

وجاءت الأغنية، التي تعاون فيها مع الشاعر الغنائي صالح الريان، بعنوان “يابختي فيك”.

بدوره، شارك الفنان عبدالمجيد عبدالله الأغنية عبر حسابه الخاص على “تويتر” وعلق قائلا “محمد عبدالمجيد – يا بختي فيك (حصريا) 2020”.

وأكد عبدالمجيد عبدالله أنه تفاجأ بطرح ابنه لهذه الأغنية موضحا أنه لم يعرف متى قام بتسجيلها أو موعد طرحها إلا أنه نصحه بأن المشوار يحتاج مثابرة وتمنى له التوفيق، وكتب في تغريدة أخرى قائلا “والله معرف متى سجلها ومتى نزلها المهم الله يوفقه مشوار يحتاج مثابرة”.

من جهته رد محمد عبدالمجيد على والده من خلال إحدى التعليقات فقال، ”ههههههه ويسعدك يا أعظم أب بالدنيا“، فيما تفاعل الجمهور مع الأغنية وأثنوا على صوت محمد عبدالمجيد، مؤكدين أنه أخذ كثيرا من صوت والده وأكدوا أنه شخص مثابر واعتمد على نفسه واستطاع تحديد خياراته، متمنين له تحقيق ما يحلم به في ميدان الطرب.