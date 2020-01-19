أحلام تختتم حفلات “موسم الرياض” في “ليلة فنانة العرب”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت النجمة الإماراتية أحلام أنها ستحيي حفلاً غنائياً كبيراً يوم الجمعة المقبل على مسرح ”أبو بكر سالم“، وذلك ضمن موسم حفلات الرياض في المملكة العربية السعودية.

وخاطبت أحلام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، جمهورها في العاصمة السعودية، قائلة: ”يا أهل الرياض يوم الجمعة 24 يناير، ليلة فنانة العرب أحلام“.

وكان رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، أعلن عبر حسابه على ”تويتر“، أن حفل الفنانة الإماراتية أحلام هو الأعلى ثمناً ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث بلغ سعر التذكرة 18 ألف ريال سعودي.

وكانت أحلام، قد أحيت آخر حفلاتها خلال فعاليات “سمرات شتاء الرياض” في المملكة العربية السعودية، وذلك مساء 7 كانون الثاني/يناير الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام طرحت في الفترة الأخيرة الماضية أغنيتين من الألبوم، الأولى تحمل اسم “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.