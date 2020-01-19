بصورة “سيلفي” – أحمد السعدني يعيد الجدل عن علاقته بمي عز الدين

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام” صورة له مع الفنانة مي عز الدين التقطها بطريقة “سيلفي” ليهنئها بعيد ميلادها، وعلق عليها قائلا: “عيد ميلاد سعيد أختي الأفضل علي الاطلاق”.

السعدني بهذه الصورة أعاد إلى المشهد من جديد الكلام عن طبيعة علاقته بمي بعد أن أثار الجدل منذ فترة بصورة جمعتهما جعلت الجمهور يتساءل عن طبيعة العلاقة بينهما.

وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيهما على الصورة، وجاءت أغلب التعليقات على الصورة تهنئ مي بعيد ميلادها، إلا أن بعض التابعين علقوا على الصورة بقولهم: “لايقين على بعض”، كما علق متابع آخر بقوله: “إمتى هنقول مبروك والله السعدني عسل”.

يُذكر أن أحمد السعدني حقق نجاحاً كبيراً بعد عرض مسلسله “شبر مية” والذي شاركته فيه البطولة نجلاء بدر، وهو البطولة المطلقة الثانية بعد نجاحه في مسلسل “الكبريت الأحمر”، كما قدمت الفنانة مي عز الدين مسلسل “البرنسيسة بيسة” والذي عرض رمضان الماضي.