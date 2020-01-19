انتهاء أزمة مسلسل غادة عادل بعد قرار الأزهر بشأنه

متابعة بتجــــــــــرد: قرر صناع مسلسل “مملكة إبليس”، الذي تقوم ببطولته غادة عادل ورانيا يوسف وإيمان العاصي، عرضه خلال شهر شباط/فبراير المقبل عبر إحدى منصات العرض الإلكترونية بشكل حصري.

ويأتي هذا القرار بعد انتهاء الأزمة الكبيرة التي عاشتها أسرة المسلسل بسبب اعتراض الأزهر الشريف على الاسم والذي كان يحمل عنوان “ملائكة إبليس” ليتم تغييره إلى “وبينا معاد”، وهو الاسم الذي أدى لاعتراض الشاعر خالد تاج الدين بسبب تشابه الاسم مع مقطع بداية أغنية عمرو دياب “قصاد عيني”، والتي كتبها له ولذلك تقرر أن يصبح الاسم النهائي للمسلسل هو “مملكة إبليس”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “مملكة إبليس” يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليست لها علاقة بالواقع لكن هذه المرة داخل حارة، ويجمع بين ثلاث نجمات هن رانيا يوسف وغادة عادل وإيمان العاصي ويشاركهن البطولة أحمد داود وسلوى خطاب.