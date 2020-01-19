زينة تحرج مراسلاً سألها عن أحمد عز – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: في حوار لها مع بعض مراسلي القنوات الفضائية على هامش تكريمها في المملكة المغربية، أحرجت الفنانة المصرية زينة أحد المراسلين بسبب سؤاله لها عن الفنان أحمد عز، وآخر تطورات قضية النسب الخاصة بهما، والتي وصلت الى رفع دعوى بسبب النفقة.

وجاء رد زينة مباغتاً إذ رفضت الإفصاح عن أي تفاصيل، ولم تتحدث عن قضيتها مع أحمد عز قائلة: “إنها أمور شخصية وهي الآن قيد القضاء ولا يمكن أن أتحدث فيها”.

وتابعت: “هو أنا ممكن أسألك عن حياتك الشخصية علشان تتدخل في حياتي الشخصية، حياتي محدش يتدخل فيها”.

يذكر أنه تم تكريم الممثلة المصرية زينة كأفضل ممثلة سينمائية عربية عن فيلمها الجديد “الفلوس”، الذي قدمته إلى جانب النجم تامر حسني، وذلك في مهرجان “كازا أرت” الذي أقيم بالمغرب.

وتم تكريم الفنان محمد حماقي في نفس الاحتفالية كنجم السنة، وسفير الإنسانية لعام 2019.