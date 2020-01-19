الملكة تخرج هاري وميغان ماركل من العائلة المالكة وتطالبهما بأموال السكن!

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن قصر بكنغهام الملكي البريطاني أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لن يتخدما من الأن “السمو الملكي”، إذ لن يكونا بعد الآن عضوين عاملين في الأسرة الملكية.
وقالت الملكة إليزابيث في بيان: “سيظل هاري وميغان و(ابنهما) آرتشي أفرادا يحظون بكثير من الحب في أسرتي”.
وأضاف بيان القصر أن هاري وميغان لن يتلقيا من الآن فصاعدا أي أموال عامة وسيردان النقود التي أنفقت على تجديد مقر سكنهما في Frogmore Cottage.
وجاء بيان القصر الملكي بعد أيام على إعلان الأمير هاري وميغان ماركل إرادتها بالتخلي عن صفتهما الرسمية ضمن فراد العائلة المالكة، وأنهما يريدان أن يصبحا مستقلين مالياً بينما مع “مواصلة دعمهما الكامل لجلالة الملكة”.
ومن اللافت أن بيان الملكة لم يكن رسمياً إذ في كثير من الأحيان تستخدم العناوين الرسمية عند مخاطبة أطفالها أو أحفادها، وهنا استخدمت الأسماء الأولى. وكتبت قائلة: “سيكون هاري وميغان وأرتشي دائماً محبوبين للغاية من أفراد عائلتي”.
وقال الثنائي: “إن دوق ودوقة ساسكس ممتنون لجلالة الملكة والأسرة الملكية لدعمهما المستمر أثناء شروعهما في الفصل التالي من حياتهما”.
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