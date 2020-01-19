تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت الفنانة الكبيرة نادية لطفي قلق جمهورها بعد إصابتها بوعكة صحية دخلت على إثرها غرفة الرعاية المركزة في مستشفى المعادي للقوات المسلحة، وفي تطور جيد للحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفي استقرت بشكل كبير مما جعل الأطباء يسمحون لها بالعودة إلى غرفتها.

وكانت نادية لطفي تعرضت لإجهاد كبير وانخفاض في ضربات القلب، مما جعل الأطباء ينقلونها من غرفتها بالمستشفى إلى العناية المركزة، ومكثت بها نحو ست ساعات، كما تم إجراء اختبارات كاملة لوظائف الجسم.

وأكدت مرافقتها بالمستشفى، أنها عادت إلى غرفتها، وتريد أن تستريح، ولذلك لا تجيب على هاتفها.

جدير بالذكر، أن الفنانة الكبيرة تقيم بالمستشفى بصفة دائمة على مدار الأعوام الماضية، حتى من دون أن تخرج لحضور حفلات تكريمها من جميع الجهات الفنية في مصر.