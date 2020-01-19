فن ومشاهير

سيلين ديون توقف حفلها في ميامي لتنعي والدتها

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متابعة بتجـــــــــــرد: قدّمت النجمة العالمية سيلين ديون حفلتها في ميامي يوم الجمعة، “لشخص مميز للغاية” وهو والدتها الراحلة.

فقد حيّت سيلين ديون روح والدتها تيريز تانجواي ديون التي كانت قد توفيت مساء الخميس، وكشفت أنها لم تلغي الحفل نزولاً عند رغبتها.

وتوقفت النجمة البالغة من العمر 51 عامًا عن الغناء لبضع دقائق للحديث عن والدتها تيريز وقالت: “أنا متأكدة من أنكم سمعتم خبر وفاة والدتي في وقت مبكر من صباح هذا اليوم لكنني على ما يرام ونحن جميعاً بخير”.

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