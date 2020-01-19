متابعة بتجـــــــــــرد: نشر نجم كرة القدم سيسك فابريغاس عبر حسابه على انستغرام صورة لزوجته اللبنانية دانييلا سمعان، وابنهما ليوناردو وهما يرتديان العلم اللبناني. وعلّق لاعب نجم فريق موناكو الإسباني معلّقاً: “فخور بعائلتي اللبنانية”. من جهتها ردّت دانييلا كاتبةً: “أحبك”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللاعب سيسك فابريغاس: “فخور بعائلتي اللبنانية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.