شكرا لقرائتكم خبر عن قلب وتورتة ورومانسية.. كيف احتفل احمد إبراهيم بعيد ميلاد زوجته أنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يحتج الموزع أحمد إبراهيم، إلى أى كلام للتعبير عن حبه، لزوجته النجمة أنغام، أو لتهنئتها بعيد ميلادها، من خلال كلمات الغزل أو الحب أو التهنئة المتعارف عليها.

إبراهيم اكتفى بنشر صورته مع زوجته النجمة أنغام، مع بعض الرموز التعبيرية الدالة على عيد الميلاد، وهى قلب و"تورتة" عيد ميلاد، ورغم ذلك، إلا أن التعليقات أنهالت على الصورة مهنئة أنغام بعيد ميلادها، ومتمنية للزوجين أن ينعمان بحياة رومانسية وجميلة.



أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم

أنغام احتفلت بعيد ميلادها، الذى يوافق اليوم 19 يناير، بالرقص على نغمات أغنية "انزل يا جميل ف الساحة"، بصحبة عدد من أصدقائها وجمهورها فى المملكة السعودية، بعد إحيائها حفل غنائى على استاد الملك عبد الله، فى مدينة القصيم، ضمن فعاليات "ليالى القصيم".

وحرص حساب محبو النجمة أنغام فى المملكة، على الاحتفال بعيد ميلادها، حيث قال أدمن الحساب على انستجرام: "كل سَنة وأنتِ أفضل مخلوق فى الكون، وكل سنة وأنتِ بخير وصحة، وكل سنة وإحنا وأحبابك حوالينك يا أحلى قلب".

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واحتفل عدد من جمهور الفنانة أنغام بالمملكة العربية السعودية بعيد ميلادها، حيث حرص بعض من جمهورها على تقديم تورتة عيد الميلاد إليها على هامش حفلها الغنائى الذى أحيته مساء الجمعة الماضى، فى مدينة القصيم، واطفأت أنغام شمعة تورتة عيد الميلاد حسب ما ظهر فى مقطع فيديو تداولته صفحات معجبى أنغام على موقع إنستجرام، فيما يحل عيد ميلاد أنغام، اليوم الأحد.

وقبل سفرها للسعودية، حرصت النجمة أنغام، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، أحدث جلسات تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، والتي ظهرت فيها Full Makeup، وارتدت فيها بلوزة رمادى اللون، وبعدسة المصور بيلو حسين، فيما حرص عدد كبير من جمهورها، على كتابة تعليقات التي تعبر عن الإعجاب بأنغام.