شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة وليلى علوى وإلهام شاهين يشاركون فى تأبين سمير سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المركز القومى للسينما حفل تأبين المخرج الراحل سمير سيف، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنانتين إلهام شاهين، وليلى علوى، وبعض صناع السينما. وشارك بالحضور كل من أبناء الراحل الدكتور سمير سيف هاني وداني، والمخرج على إدريس وزوجته الكاتبة زينب عزيز والمخرج أشرف فايق، ومدير التصوير الدكتور رمسيس مرزوق والمخرج ومدير التصوير محسن أحمد.

سمير سيف واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم، مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم قدم العديد من الأفلام المهمة للزعيم عادل إمام منها "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".

وكان أول أفلام الراحل سمير سيف كمخرج "دائرة الانتقام" عام 1976، والمقتبس عن رواية "الكونت دى مونت كريستو" للكاتب الفرنسى ألكسندر دوماس، وكتب القصة السينمائية للفيلم، والسيناريو والحوار بمشاركة السيناريست إبراهيم الموجى، والفيلم من بطولة "نور الشريف، ميرفت أمين، شويكار، يوسف شعبان وصلاح قابيل".

وفى العام التالى 1977 أخرج فيلم "قطة على نار" من بطولة النجم الراحل نور الشريف والنجمة بوسى، واقتبس سمير سيف هذا العمل من قصة من قصص (لتينسى وليامز) وهى قصة (قطة على سطح من الصفيح الساخن) والتى انتجتها السينما الأمريكية فى عام 1958 وقامت ببطولتها الفنانة العالمية إليزابيث تيلور، وبول نيومان.

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وفى عام 1978 قام سمير سيف بإخراج فيلم "إبليس فى المدينة" بطولة النجم محمود ياسين ووحش الشاشة فريد شوقى والنجمة ميرفت أمين، وهو مأخوذ عن رواية "الأب الخالد" للأديب الفرنسى أونوريه دى بلزاك، وتدور قصته حول نصاب يتحايل على الوافدين الجدد إلى القاهرة، يقع فى طريقه الشاب الخجول شريف، ويدعى له أنه ثرى ويتدبر مكانًا له كى يقيم فيه، لذا يلجأ إلى فندق تملكه تحية التى تعيش فيه مع ابنتها سوسن.

كما أخرج المخرج الكبير فيلم "المتوحشة" من بطولة سندريلا الشاشة سعاد حسنى والنجم محمود عبد العزيز، عام 1979، وهو مأخوذ عن مسرحية "المتوحشة" للكاتب الفرنسى جان آنوي.

وفى عام 1985، قدم سمير سيف فيلم "المطارد"، المقتبس من إحدى روايات الكاتب العالمى "نجيب محفوظ"، وكتب السيناريو والحوار للفيلم، الذى تناول الحكاية الرابعة لملحمة "الحرافيش"، حينما قرر سماحة الناجي، حفيد عاشور الناجي، أن يتزوج من فتاة تدعى "مهلبية"، وهناك من يطمع فى الزواج منها، ويدعى القللى فتوة الحى اللذان يعيشان به.

وفى عام 1990 قام بإخراج فيلم "الراقصة والسياسى" بطولة نبيلة عبيد وصلاح قابيل وفاروق فلوكس، وهو مستوحى من مجموعة قصصية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، تحمل نفس الاسم، والقصة تتناول بعض أنواع الظلم والتعسف فى استعمال السلطة وضياع الأخلاق، ومن غير شرعية للعلاقة بين السياسة وراقصة معروفة والكشف عن أسرار وخبايا كبار المسؤولين فى الدولة.

وفى عام 2000، أخرج سمير سيف، فيلم "سوق المتعة" بطولة النجم الراحل محمود عبد العزيز والنجمة إلهام شاهين، والمقتبس من الفيلم الأمريكى "المرأة العنكبوت" والمأخوذ بدوره من رواية "شرلوك هولمز" للكاتب والطبيب الأسكتلندى سير آرثر كونان دويل.