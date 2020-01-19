شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال: السينما وحشتنى و"الورق" سر غيابى عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم حمادة هلال عن سعادته بسبب ردود أفعال أحدث أغانيه الذي طرحها علي طريقة الفيديو كليب مؤخراً، وحملت اسم "أوه لا لا" حين أكد خلال تصريحات لليوم السابع عن أنه منذ طرح الأغنية بالتزامن مع بداية العام الجديد 2020، وهو يشعر بسعادة كبيرة خاصة أنهم راهنوا علي طرح الأغنية بشكل مختلف حيث تم تصويره بطريقة الانيميشن.

كما أكد حمادة هلال أنه يحب الأنيميشن إلي حد كبير، وبشكل خاص أفلام ديزني التي تحقق نجاحات كبيرة، وبسؤاله متي يعود حمادة هلال إلى السينما مرة أخرى قال : "السينما وحشتني إلي حد كبير خاصة مع التركيز خلال السنوات القادمة بأعمال درامية بداية من "ولي العهد" وحتي "ابن أصول"، إلا أنني اتمني دائماً أن أعود للسينما بعمل فني مختلف، خاصة أن السبب وراء ابتعادي لا يتعلق سوى بالورق، فأتمني وجود ورق جيد اعود من خلاله مرة أخري لعالم السينما".

هذا وكان حمادة هلال قد طرح مؤخراً أغنية "أوه لا لا" عبر موقع يوتيوب بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، وذلك بعدما طرح خلال العام الماضى 2019 منها "الناس الحلوة" التي غناها كتتر لمسلسل "ابن أصول" الذي قام ببطولته في دراما رمضان الماضى وتعاون فيه مع المؤلف أحمد محمود أبو زيد ومن إخراج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى.

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