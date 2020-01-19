شكرا لقرائتكم خبر عن "زمان لما كنت جان".. صلاح عبد الله يستعيد ذكريات شبابه ويداعب سليمان عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان الكبير صلاح عبد الله بعضا من ذكرياته، بنشره صورة قديمة "أبيض وأسود"، حينما كان فى مرحلة الشباب، وتجمعه بمجموعة من الأصدقاء من بينهم الفنان سليمان عيد.

صلاح عبد الله علق على الصورة بخفة دم قائلا "زمان لما كنت جان وكان سليمان بشعر"، ليرد سليمان عيد على الصورة قائلا: دى زمان يا عم صلاح العسل وأبو شعر ده مش انا ده بابا"



صلاح عبد الله وسليمان عيد

الفنان الكبير صلاح عبد الله انضم إلى فريق عمل مسلسل "الاختيار"، الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يعد عبد لله ثالث ضيوف الشرف الذين انضموا للمسلسل بعد إياد نصار وآسر ياسين، وصور عبد الله عدة مشاهد أمام كرارة، إذ يجسد شخصية محورية مع بطل العمل خلال أحداث المسلسل، الذى يكتبه باهر دويدار، ويخرجه بيتر ميمى.

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وفى سياق آخر، يصور صلاح عبد الله حاليا فيلم "الخطة العامية" مع النجوم غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتة، وبيومى فؤاد، وآخرين، إخراج معتز التونى، ومن المقرر أن ينتهى عبد الله من التصوير خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".