شكرا لقرائتكم خبر عن "This Is Paris" فيلم وثائقى يكشف تفاصيل وأسرار حياة باريس هيلتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية باريس هيلتون قررت أن تكشف المزيد من الأسرار عن حياتها الشخصية، وذلك فى فيلم وثائقي جديد، وهو الخبر الذي فاجأ الكثيرين بمجرد تداوله على المواقع الفنية الشهيرة. وتعد باريس هيلتون البالغة من العمر (38 عاما) موضوع لفيلم وثائقى جديد سيتم إطلاقة على موقع الفيديو الشهير "YouTube" حول حياتها، والفيلم يحمل عنوان "This Is Paris".



باريس هيلتون

ففى مقابلة لباريس هيلتون مع "Deadline" أكدت النجمة الشهيرة: "في هذا الفيلم أناقش الكثير من الموضوعات التي لم أناقشها من قبل واكشف عن بعض المفاجآت، وأتمنى أن يرى الجميع حقيقة من أنا".

بينما أشار موقع "جاست جيرد" إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق الفيلم الوثائقي "This Is Paris" فى شهر مايو المقبل.



باريس هيلتون

يذكر أن باريس هيلتون التي ظهرت على الساحة عام 1997 أي منذ 23 عاما، وازدادت شهرتها بشكل ملحوظ عام 2001 وذلك بعد تقديمها مسلسل "The Simple Life" والذى لعبت به دور البطولة مع نيكول ريتشي وهو العمل الذي تم تقديم 5 مواسم منه.

ومن أشهر الأعمال الفنية التي شاركت بها باريس هيلتون "Raising Helen" و"House of Wax" و"The Hottie & the Nottie" و"Repo! The Genetic Opera" وغيرها.