شكرا لقرائتكم خبر عن ضرائب متأخرة على جاستين بيبر تقدر بأكثر من 3.7 مليون دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عام 2020 بدأ بنشاط فنى مذهل للنجم العالمى جاستين بيبر، حيث أطلق النجم الشهير كليب أغنيته الجديدة "Yummy"، ثم إعلانه أنه سيقوم بعمل جولة غنائية ضخمة التى تبدأ فى مايو المقبل وتستمر حتى سبتمبر المقبل، كما كشف بيبر أنه سيقدم عملا وثائقيا سيستعرض فيه تفاصيل أزمته الصحية وسبب اكتئابه، وسيبث العمل على موقع الفيديوهات يوتيوب يوم 27 يناير الحالى، والعمل يضم 10 حلقات ستحمل الكثير من المفاجآت لمحبى ومعجبى جاستين بيبر حول العالم، وبالرغم من كل ذلك النشاط والحماس من قبل بيبر إلا أن هناك عقبة جديدة فى حياة النجم الشهير.

وكشف موقع " voici " أن جاستين بيبر الذى يبلغ من العمر (25 عاما) لم يدفع الضرائب، وهو الخبر الذى تداولته عدد كبير من المواقع الفنية، ومن أبرزها "The Blast" والذى أكد أنه لن يدفع المغنى الشهير الضرائب المتأخرة الخاصة بعامى 2012 و2016.

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وتتوافق هذه الفترات مع الجولتين الغنائيتين " Believe Tour" فى عام 2012 و"Purpose World Tour " فى عام 2016، لذلك تطالب ولاية كاليفورنيا منه بمبلغ 3،711.93 دولار ولآن بيبر يمتلك ثروة ضخمة فبالضرورة أن تكون إجراءات دفعة للضرائب سريعة وسهلة.

يذكر أن موقع "TMZ" الشهير كشف مؤخرا عن مفاجأة جعلت محبى جاستين بيبر يشعرون بحالة من الحماس الشديد لسماع ألبوم بيبر الجديد، والمفاجأة هى مشاركة عدد من أهم وأشهر النجوم على الساحة فى الألبوم الجديد الذى من المقرر أن يطلقه جاستين بيبر فى شهر مارس المقبل، وأول النجوم المشاركين فى ألبوم جاستين بيبر الجديد هو النجم العالمى بوست مالون، الذى قدم عددا من الأعمال الغنائية الناجحة خلال 2019، إضافة لتعاونه مع عدد من أشهر النجوم ومنهم أوزى أوسبورن، كما يتعاون جاستين بيبر فى الألبوم الجديد مع النجم العالمى ترافيس سكوت والنجمة كاهلاني.