صور .. تفاصيل أحدث أغاني مجد القاسم من البومه الجديد في 2020

يستعد المطرب مجد القاسم في طرح أحدث أغانيه، التي تحمل أسم يا عسل، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليل المقبلة، وذلك ضمن إجازة نصف العام.
وأغنية يا عسل من كلمات محمود عمر، وألحان صلاح عطية، وتوزيع نادر السيد، وهي ضمن ألبومه الجديد والمقرر طرحه قريبًا، بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية.
ومن المقرر أن يتم طرح الأغني على هيئة فيديو كليب، والذي تم تصويرهفي بمنطقة أدرنالين بجوار جزيرة تيران بمدينة شرم الشيخ، وهو من إخراج يدو بارون.
يذكر أن المطرب مجد القاسم يتعاون من خلال ألبومه الجديد، مععدد كبير من الشعراء، والملحنين، والموزعين، ومن بينهم: سيد راضي، صلاح عطية، محمود شوقي، باسم منير، حمادة عصمت، ريمون، كما يتضمن الألبوم على 10 أغنيات.
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