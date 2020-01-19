تفاصيل وموعد عرض Bill & Ted Face the Music

يستعد النجم العالمي كيانو ريفز لعرض فيلمه الجديد، والذي يحمل أسم Bill & Ted Face the Music، ومن المقرر عرض الفيلم يوم الجمعة الموافق 21 من شهر سبتمبر المقبل.
فيلم Bill & Ted Face the Music، من تأليف كريس ماثيسون، وإد سولومون، وإخراج دين باريسوت، بطولة كل من كيانو ريفز، سمارة ويفنج، إيرين هايز، بريجيت لوندي باين، جيليان بيل، كريستين شال، أنثوني كاريجان، هولند تايلور، جيما ميس، ويليامسادلر، أليكس وينتر، كيد كودي، بيك بينيت، ايمي ستوتش، بيلي سلوتر، جريجوري هوبسون، آل فيسينت، نيكولاس بوسك، سينثيا لوبلان، جون فلانجان، جوني أبلسيد.
تدور أحداث الفيلم حول تيد وبيل، واللذان يتم اختارهما ليصبحا عازفي موسيقى الروك، ولكن يحدث أمر عجب ليتم تسفيرهما عبر الزمن لجدا أنفسهما آباء، ومازلا في منتصف عمرهما، ويأتي ذلك في إطار كوميدي تشويقي.
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