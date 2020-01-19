محمد هاني " يتصدر قائمة أفضل شاب سوشيال ميديا في مِصر لعام ٢٠١٩

فاز اليوتيوبر المصري "محمد هاني المغاورى" والملقب بالدكتور بجائزة القيادات الشبابية العالمية لعام 2019 متفوقاً على ٣٠ شابا وشابة مثلوا ٣٠ دولة في العالم.

وتصدر قائمة أفضل شاب سوشيال ميديا في مِصر لعام 2019، وجاء فوز "محمد هانى" من

خلال مؤتمر "قمة الشباب العالمية" التي أقيمت مؤخرا وتناولت دور الشباب في التنمية المجتمعية وبناء الجمعيات والشركات بعد تحقيقه لأرقام كبيرة جدا في مجال التسويق الإلكتروني والرقمى من خلال إدارة صفحات وأعمال السوشيال ميديا إلي عديد من الفنانين والمشاهير ونجاحه في تصدر تريند اليوتيوب وتويتر مرات عِدة متتالية.

والحصول علي أفضل نتائج في استهداف العملاء في الإعلانات الممولة علي فيسبوك وانستجرام وتويتر بحيث حصل علي 25 ألف نسبة وصول بدولار واحد فقط!! وتحقيق أفضل مبيعات من خلال استهداف صحيح ودقيق.