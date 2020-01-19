شاهد.. ريهام أيمن في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورًا لها من آخر جلسة تصوير ، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام الشهير.

وعلَّقت ريهام عليها قائلة: أنا بمشى فى الطريق الجديد

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لوحدي.. أنا المصورة.. ميكب ميرا سيد مصور فرح حسنى" وانهالت عليها التعليقات بالإعجاب.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام أيمن مسلسل "حكايات بنات"

الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، بطولة صبا مبارك، رجاء الجداوي، مها أبو عوف، ريهام أيمن، حورية فرغلي، دينا الشربيني.

يتناول العمل حياة أربع فتيات، ملقيًا الضوء على علاقتهن بأهاليهن وحياتهم الخاصة وأحلامهن وطموحاتهن العملية والشخصية.