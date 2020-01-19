"صبايا مخدَّة الكحل" ينير الطليعة الخميس المقبل

تفتتح فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل" من إنتاج الفرقة و ذلك يوم الخميس المقبل الموافق ٢٣ يناير الجاري على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة بالعتبة في تمام الثامنة والنصف مساء.
جدير بالذكر أن عرض "صبايا مخدة الكحل" هو إعادة إنتاج لعرض "مخدة الكحل" ، والذي تم تقديمه أول مرة عام١٩٩٨ على مسرح الطليعة، وذلك في إطار خطة مسرح الطليعة لعمل إعادة "ريبرتوار" لأهم أعمال الفرقة والتي قدَّمت على مسرح الطليعة خلال الأعوام السابقة، لإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة لمشاهدة عروض فارقة من تاريخ المسرح المصري.
وكان العرض قد شارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي،وفاز بجائزة أفضل عرض مسرحي وقتها، و هو العرض الثاني الذي يعاد إنتاجه من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، حيث تم إعادة إنتاج عرض "الطوق و الأسورة" من إخراج ناصر عبدالمنعم، و ذلك عام ٢٠١٨.
يذكر أن "صبايا مخدَّة الكحل" من بطولة سميرة عبدالعزيز ، شهيرة كمال، رشا سامي، لمياء حميدو، نجلاء يونس، حربي الطائر، بالاشتراك مع فرقة ستونة، ديكور وأزياء نعيمة عجمي، كتابة حوار كوثر رمزي، رؤية موسيقية و إخراج انتصار عبدالفتاح.
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