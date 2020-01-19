ميرنا وليد - بيروت - تقدم معجبو الفنانة المصرية ​أنغام​ بمعايدتها بعيد ميلادها وذلك خلال إحيائها حفلاً غنائياً في مدينة ​القصيم​ السعودية، واطفأت أنغام شمعة قالب الحلوى وفق ما ظهر في مقطع فيديو تداولته صفحات معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما هنأنها ابنها عبد الرحمن بنشر صور لهما في أوقات زمنية مختلفة تعبيراً عن حبه لها وعلق عليها :"كل سنة وانتي طيبة للملكة بحد ذاتها، أحبك من هنا للقمر وعودةً".

هذا وتقدمت الفنانة ​لطيفة التونسية​ بالمعايدة لأنغام وذلك في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت لها :" عيد ميلاد سعيد يا حبيبة قلبي".

إشارة إلى أن أنغام من مواليد 19 كانون الثاني /يناير عام 1972 أي أنها تبلغ من العمر 48 عاماً ولا زالت تتمتع بجاذبية وجمال أخاذ كما أن عذوبة صوتها واختياراتها الموفقة وضعاها في مصاف النجمات. <br />

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معايدات لأنغام من جمهورها في القصيم ومن ابنها ولطيفة التونسية بعيد ميلادها-بالفيديو وبالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.