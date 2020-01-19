ميرنا وليد - بيروت - رفضت الممثلة السورية ​عبير شمس الدين​ الإجابة عن سؤال يتعلق بحياتها الشخصية، خصوصاً بما يخص موضوع الارتباط، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن اهتمامها ينصب في الوقت الحالي بعملها من ناحية، وبرعاية طفليها من ناحية ثانية.

وقالت لموقع "الفن" إنها ومنذ بداياتها الفنية تقصدت إبعاد حياتها الخاصة عن الأضواء، مؤكدة أن حياتها ملك شخصي لها ولا تسمح لأحد التدخل بها، وبالأخص ممن يحاولون إشاعة أخبار مغلوطة عنها بهدف التسلق والمتاجرة وملامسة الشهرة على أكتافها، في وقت لم تتدخل يوماً بحياة غيرها.

وتستعد شمس الدين درامياً، للمشاركة في مسلسل بقعة ضوء، بينما انضمت إلى مسلسل "يوماً ما" علماً أنها شاركت في وقت سابق في مسلسل "الجوكر".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبير شمس الدين لـ"الفن": حياتي ملك شخصي ولا أسمح لأحد التدخل بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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