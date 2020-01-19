تراند اليوم : هتشوفوا حاجة محصلتش .. محمد عبد الرحمن يروج لفيلم ” لص بغداد”

نشر محمد عبد الرحمن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، صورة من كواليس فيلمه الجديد “لص بغداد” المقرر عرضه يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجارى.

وظهر محمد عبد الرحمن بصحبة ياسمين رئيس وأمينة خليل واحمد العوضي وعلق قائلًا: “مجدي وسلمى ونادية إن شاء الله هتشوفوا اللي محصلش قبل كدة في لص بغداد ???????? ٢٢ يناير بجميع دور العرض ???? على الله التساهيل محمد عبدالرحمن”.

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ومن المقرر طرح فيلم “لص بغداد” للنجم محمد إمام يوم الأربعاء الموافق 22 يناير، فى جميع دور العرض السينمائي، حيث تم توزيعه فى 300 دور عرض على مستوى الوطن العربي منها 110 داخل مصر، على أن تطرح الشركة البرومو الرسمي للفيلم خلال الساعات القليلة المقبلة.

فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

“لص بغداد” يسجل التعاون الثانى بين “سينرجى فيلمز” ومحمد إمام بعدما قدما سويًا فيلم “ليلة هنا وسرور” العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنياوى.