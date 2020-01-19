تراند اليوم : بالفيديو أغنية “سندريلا” المنافسة لـ”سالمونيلا” تحقق أعلي مشاهدة

اقتربت أغنية “سندريلا” للمطرب الشاب أحمد بسيوني، من تحقيق مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بيومين على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك”.

“سندريلا”، هي مجرد أغنية فكاهية، للرد على “سالمونيلا”، التي طرحها تميم يونس منذ أيام قليلة، وتسببت في تعرضه للعديد من الانتقادات لأن البعض اعتبر كلماتها مسيئة للمرأة.

وفي وقت سابق، أغلقت إدارة “فيس بوك”، مقطع فيديو كليب “سالمونيلا”، وذلك لأنها بعد تصنيفها له على أنه محتوى قد يكون عنيفًا.

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وقدم المجلس القومي للمرأة، شكوى إلى إدارة موقع “جوجل” لوقف بث الأغنية المتداولة حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “سالمونيلا” لتميم يونس، مشيرًا إلى أن الأغنية تحمل رسالة تهين المرأة وتنتقص من حقوقها، وتدعو للتنمر وتعد تحريضًا صارخًا على الاعتداء عليها.

كما تحتوي على عبارات وألفاظ خارجة على الآداب العامة وتؤسس لجريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الإلكتروني وفقًا لقانون العقوبات، والقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.