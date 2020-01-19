تراند اليوم : غادة نافع توجه رسالة مبكية لوالدتها تحت التراب إسمك في دمي

ودعت الممثلة غادة نافع والدتها الراحلة الفنانة ماجدة، التي رحلت عن عالمنا الخميس، 16 يناير.

كتبت “نافع” عبر حسابها على Facebook رسالة مؤثرة مودعة والدتها، وقالت: “إلى أصدق قلب، أمي التي انتقلت إلى رحمه الله… رحلتي ورحل معك كل الحنان، رحلت صديقتي وحبيبتي وكان القدر يريدني أن أتجرع مراره الفراق ووحشه البعاد وينتهي كل الكلام ويبقى اسمك في دمي وفي لساني وكيف أوفيكي حقك بكلماتي وكيف لي أن أرثيكي وأنا المحتاجة لمن يرثيني فيكي أحبك وأفتقدك”.

تابعت: “رحلتي جسدًا وبقيتي في قلبي دوما…رحمه الله عليكي وأطلب لك المغفرة وأسألكم الفاتحة”.

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يذكر أن عزاء الفنانة ماجدة يقام اليوم الأحد في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ماجدة الصباحي ولدت في 8 مايو 1931 في مدينة طنطا حصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم “الناصح” إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، لتنطلق بعدها في عدد من الأعمال.

دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام من افلامها التي انتجتها “جميلة” ” هجرة الرسول” وقد مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية.

تزوجت من الفنان إيهاب نافع وأنجبت منه ابنتهما غادة نافع.