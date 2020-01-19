تراند اليوم : بالفيديو سمير غانم حديث جوجل بسبب مسرحيته الجديدة “الزهر لما يلعب”

تصدر الفنان الكبير سمير غانم ، مؤشرات البحث على موقع “جوجل” في مصر، وذلك بعدما طُرح البرومو الرسمي لمسرحيته الجديدة “الزهر لما يلعب”، والتي من المقرر عرضها على مسرح مكتبة مصر الجديدة.

وتعرض المسرحية في الفترة من 23 إلى 26 يناير 2020، وتتراوح أسعار التذاكر مابين 150، 200، 300، 400، 500 جنيه، على أن يبدأ العرض للجمهور في تمام الساعة الثامنة مساءً.

“الزهر لما يلعب” بطولة الفنانة شيرين، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، وهي من إخراج طارق الإبياري، وإنتاج وتأليف أحمد الإبياري.

Advertisements

ويعود الفنان الكبير للعمل المسرحي بعد غياب دام لخمس سنوات، حيث كانت آخر أعماله المسرحية، مسرحية “سيبوني أغني”، عام 2015.

تفاصيل مسرحية سمير غانم