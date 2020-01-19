كتب امير فتحي في الأحد 19 يناير 2020 06:53 مساءً - نشرت ” ملك أحمد زاهر ” إبنة الفنان المصري ” أحمد زاهر ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور الخاصة بها .
والتي ظهرت من خلالها بإطلالة شبابية وبدون مكياج لتبرز جمال ملامحها التي لم تختلف كثيرا عن شكلها الذي اعتاد عليه الجمهور .
وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة وانهالت التعليقات التي تشيد بجمال ملك أحمد زاهر مثل : ” كبرتي وبقيتي عروسة ” و ” قمر وكيوت اوي ” و ” صورة طبق الأصل من مامتك ربنا يخليها ليكي ” .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أحدث ظهور ل ” ملك أحمد زاهر ” .. والجمهور : ” كبرتي وبقيتي عروسة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.