"الزهر لما يلعب" يجمع سمير غانم وشيرين بعد 40 عاما

يعود الممثل الكوميدي الكبير سمير غانم والممثلة شيرين للوقوف سوياً على خشبة المسرح، وذلك من خلال عرض مسرحي جديد يحمل اسم "الزهر لما يلعب".

وكان آخر لقاء جمع سمير غانم وشيرين من خلال مسرحية "المتزوجون" عام 1979، وهي من تأليف فيصل ندا، وإخراج حسن عبدالسلام.

ويشارك في العرض المسرحي "الزهر لما يلعب" عدد كبير من نجوم الكوميديا، من بينهم رضا حامد وإيمي سمير غانم وسليمان عيد، وهو من تأليف وإنتاج أحمد الإبياري، واستعراضات أحمد يونس، وألحان هاني فاروق.

وحول فكرة العرض المسرحي قال المخرج طارق الإبياري لـ"العين الإخبارية": "تعتمد على التحول الذي يطرأ على الإنسان عندما تتغير حياته إلى وضع أفضل، وإمكانية تمرده على أقرب الناس إليه، فالعرض يقدم الكوميديا الهادفة، ويعزز قيمة الوفاء".

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وفيما يخص ترشيحات فريق العمل أوضح الإبياري: "بصراحة شديدة المنتج أحمد الإبياري هو من رشح الفنان الكبير سمير غانم والفنانة شيرين، وأعجبني الترشيح جداً، خاصة أن هذا الثنائي قدم عملاً ناجحاً يعشقه كل العالم العربي منذ 40 عاماً وهو (المتزوجون)، وأنا فخور بالعمل مع هذا الثنائي، وأثق أنه سيحقق نجاحاً كبيراً".



وأضاف: "استغرق التحضير للعمل 3 شهور، ويضم عددا من الأغنيات والاستعراضات التي تتناسب مع موضوع العرض المسرحي".

وقال "الإبياري" إن أولى حفلات العرض المسرحي ستكون الخميس 23 يناير/كانون الثاني، على مسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم، في العاصمة المصرية القاهرة.

ويجسد سمير غانم في المسرحية الجديدة شخصية "فرحان سعيد مبسوط"، وهو تاجر طيور يتوسع في تجارته ليصبح مليونيراً، وعندما لعب "الزهر معه" نسى زوجته "شيرين" التي وقفت إلى جواره وساندته فى مشوار الحياة وتزوج عليها.

وتتغير الظروف بعد ذلك، ويتعرض لأزمات صعبة، تدفعه لإعلان إفلاسه، وتعود الزوجة الأولى وتقف بجانبه من جديد.

وكان آخر أعمال سمير غانم المسرحية بعنوان "سيبوني لما أغني"، إنتاج عام 2017، وشاركه البطولة الراحلان شعبان عبدالرحيم، وطلعت زكريا.