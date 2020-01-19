جيهان علامة تجدد عهدها لراغب علامة

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Jan 19, 2020
احتفل كل من السوبرستار راغب علامة ومصممة المجوهرات جيهان علامة بعيد زواجهما الـ 24 الذي يوافق بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير من كل عام.
واحبت جيهان علامة أن توثق هذه اللحظات الاستثنائية من المناسبة العاطفية، بنشرها صورة عبر حسابها على انستغرام، لقالب الحلوى الذي كتب عليه “عيد زواج سعيد راغب وجيهان”.
واحتفل الثنائي الأشهر في الوطن العربي، بهدوء بهذه الاحتفالية الرومانسية ليجددا عهد الزواج بعد 24 سنة من الحب.
ويعتبر راغب وجيهان من الثنائيات المحبوبة في الوطن العربي والمتابعة من قبل الجمهور العربي وذلك من خلال زواجهما الهادئ والسعيد.
موقع “الخليج 365” يبارك لهذا الثنائي المميز. ويتمنى لهما مزيداً من النجاح والتألق والحب.
نذكر ان راغب وجيهان علامة تزوجا عام 1996 ولديهما ولدين هما خالد ولؤي.
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