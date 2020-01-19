شكرا لقرائتكم خبر عن بول شودرى يقدم أول عرض فى الإمارات بعنوان "الكوميديا من أجل قضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "الكوميديا من أجل قضية"، يقدم الكوميديان البريطانى بول شودرى، أول عرض بريطانى فى الإمارات.

ويستعد شودرى لتقديم عرضه الكوميدى يومى 26 و27 يناير بدبى، ويوم 28 يناير 2020 في الجامعة الأمريكية في الشارقة. وبحسب موقع gulfnews، فإن العروض تهدف لتقديم الدعم لبرنامج التعليم فى جنوب إفريقيا والذى أطلقته منظمة "بني أبيل".



بول شودرى

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حصل تشودري على لقب أول بريطاني آسيوى لبيع مكان يتسع لـ 10 آلاف مقعد فى ويمبلي أرينا، من خلال جولته الثالثة فى جميع أنحاء البلاد، كان قد جمع 150 برنامجا مبيعا بما في ذلك عروض في أستراليا ونيوزيلندا، كما أنه حصل على لقب أفضل عرض كوميدى تم عرضه على Amazon Prime Video من خلال عرضه "Live Innit".

حاز شودرى كذلك على لقب أكثر عرض كوميدي تمت مشاهدته على منصة أمازون برايم من خلال عرضه الشهير عالمياً: Live Innit، ويشاركه العرض، مينا ليكيون، الشريك المؤسس لتجمع دبوميدي للفنون، وهي فنانة حائزة على جوائز وكوميدية ومصممة رقصات،وتنحدر من مدينة نيويورك، وقد شاركت في عرض STOMP على مسرح برودواي، وظهرت في The Grind على قناة MTV، وفي مهرجان إدنبرة فرينج فستيفال.