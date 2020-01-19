شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو فاروق عن ظلم هايدى محمد فى ذا فويس كيدز: لجنة تحكيم كنافة بالمانجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتساءل زيزو، عن أي شخص يدله على مكانها في إشارة منه لإمكانية إنتاج أغنية لها والتكفل بموهبتها وتحمل جميع تكاليف الأغنية، موجها كلمة للجنة التحكيم: "اقسم بالله لجنة تحكيم كنافة بالمانجا".

ونشر زيزو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاحتماعي "فيس بوك": "معلش يا حبيبتى كملى فى الاوبرا هى أفيد ليكى من البرامج دى والله لو واحد منهم غناها ما هيعرف يغنيها كده".

وأضاف: "والله الواحد بيزعل من الحاجات ده، اتعلموا ازاى متكسروش قلب الاطفال الموهوبة".

وتعرضت الطفلة هايدي محمد التى ظهرت فى برنامج " the voice kid" مساء أمس السبت، لظلم حسب آراء أغلب المتابعين إلى ظلم من لجنة تحكيم البرنامج حيث تألقت الفتاة فى أغنية "هذه ليلتي" لكوكب الشرق، ولم يقم أى من النجوم عاصى الحلانى ونانسى عجرم ومحمد حماقى باختيار الفتاة التى حازت على أعجاب جماهير الوطن العربى"، رغم قوة صوتها لكن لم يلتف لها أحد المدربين، فانهمرت الطفلة فى البكاء.

Advertisements

وقالت الطفلة هايدى محمد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تعليقا على عدم اختيارها من أعضاء لجنة تحكيم برنامج " the voice kid"، إنها تعرضت لظم كبير من أعضاء اللجنة، مضيفة:" أعضاء اللجنة حطمونى وتعرضت لظلم كبير، وكنت أتمنى أن يختارنى النجم عاصى الحلانى أو محمد حماقى، وأنا تخيلت أن يختارنى المدربون فور تألقى فى غناء أغنية هذه ليلتى لأم كلثوم، ولا أعرف لماذا لم يقم أى مدرب باختيارى".

وأضافت الطفلة الموهوبة:"اكتشفت موهبتى فى الغناء فى حفلات المدرسة، حين كان عمرى 7 سنوات، والأن سنى 12 عام فى الصف الثانى الإعدادى، وأغنى فى أوبر دمنهور وأوبرا القاهرة، وأنا سعيدة بردود فعل الجمهور على ظهورى فى برنامج ذا فويس".وعن أمنية الطفلة هايدى، وقالت:" نفسى أقابل الفنان تامر حسنى لأن بحبه وأتمنى أقابله أغنى معاه".

يشار إلى أن برنامج The Voice Kids انطلق موسمه الثالث، الأسبوع قبل الماضى، حيث شهدت الحلقات الأولى والثانية إثارة وتشويق مع اجمل الأصوات.

وكانت الحلقات الأولي والثانية من برنامج أحلى صوت ذا فويس كيدز الموسم الثالث شهدت انضمام العديد من المواهب الغنائية المميزة التي سعى كل من المدربين الثالثة للحصول عليها، وقد أنذرت هذه الحلقة بموسم في غاية القوية والتميز بعد أن خطف المدربين الأصوات الرائعة والتي تستحق التأهل لمرحلة المواجهة