شكرا لقرائتكم خبر عن هانى محروس لأعضاء تحكيم "ذا فويس كيدز" بعد خروج هايدى محمد: أكل العيش مر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحدث خروج المطربة هايدى محمد من برنامج "ذا فويس كيدز" جدلا حيث تعرضت لظلم من أعضاء لجنة التحكيم رغم تألقها فى أغنية "هذه ليلتى" لأم كلثوم بشكل لفت نظر كل من سمع صوتها وأدائها، إلا أن أيا من النجوم عاصى الحلانى، أو نانسى عجرم، أو محمد حماقى لم يساندوها.

المنتج هانى محروس دعم الطفلة بمنشورعلى صفحته "الفيس بوك" قائلا: "لا جدل ولا حاجة البنت كويسة بس عايزة شغل كتير عليها وطبعآ مع احترامي لمشوارهم الفني الحكام عايزين ناس بردو تشتغل عليهم لأنهم سابوا شغلهم ومذاكرتهم واشتغلوا شغلة أكبر منهم بكتير بس أكل العيش مر" .

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وكانت الطفلة هايدى محمد، صاحبة الصوت الجميل، والأداء الراقى، قالت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تعليقا على عدم اختيارها من أعضاء لجنة تحكيم برنامج " the voice kid"، إنها تعرضت لظم كبير من أعضاء اللجنة، عاصى الحلانى، ونانسى عجرم، ومحمد حماقى، موضحة:" أعضاء اللجنة حطمونى وتعرضت لظلم كبير، وكنت أتمنى أن يختارنى النجم عاصى الحلانى أو محمد حماقى، وأنا تخيلت أن يختارنى المدربون فور تألقى فى غناء أغنية هذه ليلتى لأم كلثوم، ولا أعرف لماذا لم يقم أى مدرب باختيارى".

يشار إلى أن برنامج The Voice Kids انطلق موسمه الثالث، الأسبوع قبل الماضى، حيث شهدت الحلقات الأولى والثانية إثارة وتشويق مع أجمل الأصوات مع الأطفال الصغار ومازال هناك أصوات ستبهر العالم حين يصعدون على خشبة ذا فويس كيدز.

وكانت الحلقات الأولى والثانية من برنامج أحلى صوت ذا فويس كيدز الموسم الثالث شهدت انضمام العديد من المواهب الغنائية المميزة التى سعى كل من المدربين الثالثة للحصول عليها، وقد أنذرت هذه الحلقة بموسم فى غاية القوية والتميز بعد أن خطف المدربين الأصوات الرائعة والتى تستحق التأهل لمرحلة المواجهة.