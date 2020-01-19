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كتب امير فتحي في الأحد 19 يناير 2020 05:55 مساءً - تعرض برنامج ذا فويس كيدز خلال الساعات القليلة الماضية إلى هجوم شديد وانتقادات لاذعة من قبل المتابعين بعد عرض الحلقة الثالثة من مرحلة الصوت وبس .
بعد أن فوجئوا بحذف مقطع الفيديو الخاص بالمتسابقة ” هايدي محمد ” التي كانت من ضمن المشاركين في حلقة البرنامج التي أذيعت يوم أمس من على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” وكذلك الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .
كما قامت إدارة البرنامج بعدم تفعيل ميزة التعليقات علي الصفحة الخاصة بالفيديو بعد الهجوم الشديد من جمهور البرنامج معترضين على حذف المقطع الذي وصل عدد مشاهداته خلال فترة بسيطة إلى 17 ألف و355 مشاهدة .
وأعرب الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي عن إنزعاجهم بخروج هايدي محمد من البرنامج حيث لم يلتفت لها أحد من لجنة التحكيم رغم الإشادة بجمال صوتها في غنائها لأغنية ” هذه ليلتي” لكوكب الشرق أم كلثوم وأكدوا على إنها تعرضت لظلم .
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم على ذا فويس كيدز بسبب ” هايدي محمد ” وحذف أغنيتها من يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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