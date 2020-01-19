كتب امير فتحي في الأحد 19 يناير 2020 05:55 مساءً - نشرت الفنانة المغربية ” مريم حسين ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” والذي تداولته عددا من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والذي أثار الكثير من الجدل بين المتابعين .
حيث ظهرت مريم حسين في مقطع الفيديو وهي داخل إحدي صالونات التجميل وترقص أثناء تصفيف شعرها على أنغام إحدى أغنيات الهيب هوب وتتمايل بشكل جرئ .
الأمر الذي سبب لها انتقادات حادة من جانب الجمهور وجاءت التعليقات المهاجمة لها ولتصرفها واتهمها الكثيرون بمحاولة إثارة الجدل بهدف لفت الانتباه .
ومن بين تلك التعليقات السلبية : ” قلة أدب ” و ” محاولة فاشلة لإثارة الجدل حاولي مرة ثانية ” و ” الله لا يبلانا ” و ” حطب جهنم إن شاء الله ” و ” مساكين يبغو الشهرة بأي طريقة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم وانتقادات حادة ضد ” مريم حسين ” بسبب مقطع فيديو راقص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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