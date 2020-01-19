يحيى الفخراني يعود للسينما بعد 22 عام بـ«الصحبة الحلوة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعرب النجم والممثل المصري الكبير يحيى الفخراني، عن سعادته بعودته مرة أخرى للسينما بعد غياب 22 عاما، حيث أكد أنه يبدأ في تصوير فيلم “الصحبة الحلوة” في فبراير المقبل نظرا لأن أحداثه تدور في فترة الشتاء.

النجم المصري قال في تصريحات صحفية، إن فريق العمل يعقد يوم الإثنين 20 يناير، اجتماعا لتحديد الأبطال، مشيرا إلى أن الفيلم من تأليف وحيد حامد وإخراج ساندرا نشأت.

وكان آخر أعمال الفخراني في السينما فيلم “مبروك وبلبل” عام 1998 مع دلال عبدالعزيز وكريمة مختار.

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وعلى جانب آخر، استغل الفنان المصري يحيى الفخراني، تواجده في الأراضي المقدسة في أداء مناسك العمرة برفقة عدد من النجوم.

ونشر المخرج المصري مجدي الهواري، صورة للفنان يحيى الفخراني برفقة فريق عمل مسرحية “الملك لير”، بعد أدائهم مناسك العمرة وعلق عليها بقولة : ” ما شاء الله لاقوة إلا بالله”.

ويتواجد الفنان يحيى الفخراني، في الأراضي السعودية من أجل تقديم عروض مسرحية “الملك لير”، ضمن فعاليات موسم جدة.

والجدير بالذكر أن مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة، إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم: رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج مجدي الهواري.