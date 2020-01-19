غادة نافع تودع والدتها ماجدة الصباحي برسالة مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفت الفنانة المصرية الكبيرة ماجدة، ظهر الخميس 16 يناير، عن عمر يناهز 89 عام.

الفنانة المصرية غادة نافع ودعت والدتها ماجدة برسالة مؤثرة، كتبتها على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث قالت: “إلى أصدق قلب، أمي التي انتقلت إلى رحمه الله.. رحلتي ورحل معك كل الحنان”.

وأضافت: “رحلت صديقتي وحبيبتي وكأن القدر يريدني أن أتجرع مرارة الفراق ووحشة البعاد، وينتهي كل الكلام ويبقى اسمك في دمي وفي لساني وكيف أوفيكي حقك بكلماتي وكيف لي ان ارثيكي وانا المحتاجة لمن يرثيني فيكي احبك وافتقدك”.

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وكشفت موعد ومكان العزاء، بقولها: “رحلتي جسدًا وبقيتي في قلبي دوما.. رحمه الله عليكي واطلب لك المغفرة وأسألكم الفاتحة.. والعزاء غدا الأحد ١٩ يناير في جامع عمر مكرم بعد صلاه المغرب لا نرى فيكم مكروهًا”.

شيعت جنازة الفنانة المصري الراحلة ماجدة الصباحي، عقب صلاة ظهر الجمعة 17 يناير، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وظهرت ابنتها غادة نافع وهي منهارة تماما في جنازة والدتها.

وحرص على حضور الجنازة عدد من نجوم الفن منهم دلال عبد العزيز، وسمير صبري، وعزت العلايلي، ورشوان توفيق، وأشرف زكي، ونهال عنبر، وسيف عبد الرحمن.

كما حضرت الفنانة رانيا محمود ياسين، ودنيا عبد العزيز، وأيمن عزب، والإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم.