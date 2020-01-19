أحمد سعيد عبدالغني يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده بكلمات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري أحمد سعيد عبدالغني الذكرى الاولى لوفاة والده الفنان الراحل سعيد عبدالغني، بكلمات مؤثرة.

الفنان المصري نشر مجموعة صور لوالده الراحل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “عدت سنة من غيرك يا أغلي الناس بس مافيش دقيقه غبت عني الله يرحمك يا كل حياتي”.

وكان الفنان المصري أحمد سعيد عبدالغني قد عبر مؤخرا عن حزنه الشديد بسبب مرور أول عيد ميلاد له بعد وفاة والده الفنان سعيد عبدالغني.

أحمد سعيد شارك جمهوره في صورة مشتركة له مع والده عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: «النهارده اول عيد ميلاد ليا وانت مش معايا بس انت في دمي».

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الفنان المصري تلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي واساه في هذه المناسبة، وتمنى الجمهور لوالده الرحمة، وعلقت الفنانة روجينا وكتبت: «الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة تعيش وتفتكر يا أحمد».

سعيد عبدالغني رحل في شهر يناير 2019، وذلك بعد ان دخل المستشفى ومكث فيها لأسابيع كان يرافقه خلالها نجله.

وولد سعيد عبد الغنى، يوم 23 يناير عام 1938 فى قرية “نوسا البحر” التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، ثم التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1958.

الفنان الراحل التحق للعمل بعد ذلك بجريدة الأهرام فى قسم الفن، ثم تدرج فى المناصب حتى أصبح رئيسا للقسم الفنى فى الأهرام والأهرام المسائى، وكانت هذه الوسيلة بداية علاقته بالفن، حيث شارك في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية.