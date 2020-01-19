تكريم أحمد السقا وزوجته مها الصغير ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

كرّمت إدارة مؤتمر التميز والجودة الفنان المصري أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، بالإضافة لعدد من نجوم الفن.

السقا أهدى تكريمه إلى زوجته مها الصغير، قائلا إنه يعتبرها بمثابة الداعم والسند له في حياته والتى تشاركه في التكريم أيضا كإعلامية متميزة.

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وكان من أبرز المكرمين في المؤتمر الدولي للتميز والجودة أيضا: الموسيقار العالمي عمر خيرت، والفنانة منى عبدالغني، والفنانة السورية نسرين طافش، والإعلامي عمرو الليثي، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، والدكتور محمود ماجد قطب حاصل علي الدكتوراه في العلوم الصيدلانية وعضو لجنه المؤتمر، ووكيل مجلس النواب الدكتور السيد الشريف، والدكتورة أنيسة حسونة.

كما تم تكريم الشيخة والدكتورة هند القاسمي، والنائب مجدي مليك، وعميد لاعبي العالم الكابتن أحمد حسن، ودكتور محمد محمود لاشين استشاري جراحة العيون بكلية الطب واستشاري الشبكية وتصحيح الابصار وتلوين العين، ودكتور محمد عماد استشاري جراحات التجميل.

وقال الدكتور مرسال إبراهيم، رئيس المؤتمر، إن دورة المؤتمر هذا العام تتناول مبادئ التميز، ودورها في تقليص الهدر وتعزيز الإنتاجية وترسيخ مقومات التميز وتسليط الضوء على ضرورة انتقاء الشخصيات والشركات المتميزة في العمل، وأيضا طرق التأثير الفريدة للخريطة الجينية علي الشخصيات الهامة، والوصول إلي الارتقاء الذاتي وأعلى درجات التميز والجودة في الحياة.