تأجيل حفل شيرين ونبيل شعيل في الكويت لأسباب غير معروفة

الأحد 19 يناير 2020

النجم الكويتينبيل شعيل

بعد حملة إعلامية كبيرة عن إقامة حفل للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب والنجم الكويتي نبيل شعيل يوم 24 الجاري في الكويت، قررت الشركة المنتجة للحفل تأجيله من دون تحديد موعد لاحق. وكانت الجهة المنظمة طرحت قبل أيام الملصق الترويجي للحفل، وانتشر على نطاق واسع.

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واستغرب الجمهور قرار الجهة المنظمة، حيث لم يتم تحديد موعد آخر، ولم يتم الكشف عن اسباب تأجيل الحفل.

من جهة أخرى، يحيي الفنان المصري عمرو دياب جمهوره بالكويت في 13 فبراير المقبل، في حفل جماهيري يوثق عودة النجم المصري للكويت، بعد فترة من الغياب.

ويُحيي دياب الحفل منفردا في قاعة 5 بأرض المعارض بمنطقة مشرف. وقد بدأت الشركة المنظمة الترويج للحفل أمس، عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تفاعل جمهور عمرو مع ملصق الحفل، وتناقلوه على نطاق واسع.