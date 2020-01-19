يا بختي فيك.. أولى أعمال محمد عبدالمجيد عبدالله

الأحد 19 يناير 2020

محمد عبدالمجيد

أعلن الفنان عبدالمجيد عبدالله إطلاق ابنه محمد عبدالمجيد أول أعماله الغنائية على قناته الرسمية في موقع يوتيوب. وعلَّق عبدالله على حسابه في تويتر، رداً على بعض المتسائلين، بالقول ممازحاً: "والله معرف متى سجلها، ومتى نزلها، المهم الله يوفقه مشوار يحتاج مثابرة". وشكَّل العمل الغنائي الأول لمحمد عبدالمجيد مفاجأةً سارة لمحبيه، إذ كانت لمحمد بعض الدندنات من عزفٍ وغناءٍ، يشارك بها كل فترة متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي، الذين كانوا يبدون إعجابهم بما يقدمه، خاصةً أن خامة صوته قريبة جداً من خامة صوت والده.

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وحملت الأغنية الأولى لمحمد عبدالمجيد اسم "يا بختي فيك" من كلمات صالح الريان، ‎وألحان محمد بودلة، وتوزيع هشام السكران، ومكس وماستر عمرو هاشم، وتم تسجيلها في استديوهات عبدالمجيد عبدالله، بإشرافٍ من عصام بحري، وأيمن عبدالموجود، وعادل عمر، وحظي العمل إلى الآن بأكثر من 76 ألف متابعة.

يذكر أن الفنان القدير عبدالمجيد عبدالله، المعروف بلقب "أمير الطرب"، يتمتع بصوت دافئ، جعله ضمن أهم نجوم الغناء الخليجيين، إضافة إلى إحساسه العالي، وشخصيته المحبوبة، وأغانيه الرومانسية، وكان من المفترض أن يشارك في إحدى حفلات "موسم الرياض" تحت عنوان "مجيديات"، لكن لم تمر ساعات قليلة على إعلان الحدث الفني حتى اعتذر عبدالله عن عدم إحياء الحفلة لأسباب صحية.

وكان عبدالمجيد قد كشف قبل فترة عن معاناته من مرض في أذنه، يسمَّى "مانير" لا علاج له، يسبِّب له دواراً دائماً، وتعمل الموسيقى والضجة على زيادة عوارضه، لكنه طمأن محبيه على حالته الصحية من خلال إطلاق أغنية بعنوان "أطيح واقف" من كلمات رمز، وألحان أحمد الهرمي.