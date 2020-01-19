الفنان التونسي غازي العيادي يتضامن مع نانسي عجرم: "مررت بتجربة مماثلة"

الأحد 19 يناير 2020

الفنان التونسي غازي العيادي

عبر الفنان و الملحن التونسي غازي العيادي عن تضامنه مع الفنانة نانسي عجرم على خلفية الهجوم الذي تتعرض له بعد حادثة قتل الشاب السوري ببيتها على يد زوجها.



و قال العيادي خلال استضافته على تلفزيون "الحوار التونسي" مع الإعلامي هادي زعيم ليلة السبت 18 يناير، "الفنان مسكين ...الحبة تصبح معه قبة (بمعنى قصة صغيرة تكبر لتصبح حدثا كبيرا) "، وأضاف: "إذا تعلق الأمر بفنان فإن السيناريو يتغير و الأحداث تتبدل".

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و أوضح العيادي الذي سبق له أن تعامل مع نانسي عجرم و لحن لها: "أنا متضامن مع نانسي لأنني عشت قصة مماثلة حين تم اتهامي بقتل عامل بالمقهى الذي أملكه بعد رميه بكأس على رأسه".

و عاد العيادي على تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام حينها مؤكداً أن الوقائع تم تحريفها و أن التحقيق القضائي برأه من هذه التهمة موضحاً أن العامل توفي بعد حوالي شهرين من تركه العمل بسبب ورم في الدماغ وأنه لم يعتد عليه.

و قال العيادي: "بسبب الشائعات التي سرت حينها حول هذه القصة أنهت روتانا تعاملها معي خوفا على سمعتها".

وأضاف: "من منطلق هذه التجربة الشخصية أنا متضامن مع نانسي عجرم".

و غازي العيادي ملحن تونسي تعامل مع نجوم عرب كبار مثل نانسي عجرم و راغب علامة و شيرين عبد الوهاب و عمرو دياب و سعد رمضان و أماني السويسي، وهو أول مطرب تونسي يتعاقد مع شركة روتانا.