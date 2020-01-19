مسرحية "الذيب في القليب" تسدل الستار بعد 40 ليلة

الأحد 19 يناير 2020

مسرحية الذيب في القليب

اختتمت المسرحية الاجتماعية الكوميدية "الذيب في القليب"، مساء أمس، عروضها التي بدأت في أكتوبر 2019 ضمن "موسم الرياض"، وتم تمديدها في "شتاء الرياض". المسرحية، التي يقف خلفها نجم الدراما السعودية ناصر القصبي، حظيت بإقبال جماهيري كبير في مسرح جامعة الأميرة نورة، ما أسهم في تمديد العروض لتشمل موسم "شتاء الرياض".



وقد كتب الفنان ناصر القصبي تغريدةً عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: "بحمد الله وشكره، الليلة آخر عرض لنا في الرياض لمسرحية الذيب في القليب بواقع 40 عرضاً".

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وأضاف القصبي: "شكراً لا تكفي لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على الجهد المبذول في هذا العمل، والشكر موصول للشيخ وليد البراهيم في تذليل الصعاب لإنجاح العمل، ولا أنسى الممثلين والطاقم الفني والإداري وفريق التنظيم".

وقال القصبي في تغريدة أخرى: "الجمهور له شكر خاص وحده". وعند تسليط الضوء على تجربة ناصر القصبي الفنية، سنجد أن بداياته كانت قبل ثلاثة عقــود عبر المسرح، لذا انتظر الجمهور بلهفة كبيرة العرض الأول للمسرحية الجديدة حتى يُعيد مع الفنان القدير ذكريات الماضي الجميل، حيث قدَّم القصبي في تلك الفترة مسرحيات لا تنسى، قبل أن يبتعد عن المسرح فترةً طويلة. وشهدت المسرحية عودة الثلاثي المتألق ناصر القصبي، وعبدالإله السناني، وراشد الشمراني إلى العمل معاً بعد أن تشاركوا في تقديم مسرحيات خالدة خلال فترة الثمانينيات الميلادية. كما ضمَّت "الذيب في القليب" عدداً من الوجوه الجديدة التي فرضت نفسها في عالم الدراما السعودية.

الفنان ناصر القصبي، الذي يُعد أيقونةً في سماء الدراما السعودية عبر أدائه الكوميدي الرائع الذي يشتهر به، وتألقه في مجال التراجيديا، يمتلك في رصيده الفني 11 مسرحيةً، إضافة إلى "الذيب في القليب"، وهو ما يفسِّر الزحف الجماهيري الكبير لحضور المسرحية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، بدعمٍ من الهيئة العامة للترفيه.

ومسرحية "الذيب في القليب" من بطولة ناصر القصبي، حبيب الحبيب، وعبدالإله السناني، وضيوف الشرف: علي الحميدي، محسن الشمري، ريماس منصور، عبدالله المزيني، عبدالمجيد الرهيدي، وهبة الحسين، ومن إخراج محمد الحملي، وتأليف خلف الحربي.