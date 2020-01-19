الموت يُفجع الفنانة الأردنية نداء شرارة

الأحد 19 يناير 2020

الفنانة الأردنية نداء شرارة

عبّرت الفنانة الأردنية نداء شرارة عن حزنها الشديد، مُعلنة خبر وفاة شقيقها، صباح اليوم، الذي كان يستعد إلى الزواج عما قريب، وحطمت بكلماتها قلوب مُتابعيها، إذ يبلغ الشاب سن الـ26 عامًا.



وقالت نداء شرارة عبر حساباتها الرسمية على مواقع فيسبوك وانستقرام وتويتر: "أخوي مات 26 سنة، شاب راح ضحية حادث، كنت وعدتوا أجهزله بيته عشان بدّوا يتزوج وعامل جمعية آخر الشهر، بدو يقبضها عشان اخطبلوا.. يارب الفاجعة أكبر مني أكبر من طاقتنا الصبر من عندك. يارب صبّر أمي قلبي بينعصر يارب".

وسعى عدد من الفنانين التخفيف من آلامها، وقالت الفنانة إيمان الشميطي: "لا حول ولا قوة إلا بالله، عريس في الجنة بإذن الله.. قلبي عندك يا أختي"، والإعلامية علا الفارس: "يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمه يارب قلوبنا معك"، وتابع الفنان محمد شاهين: "ربنا يرحمه ويغفرله".

Advertisements

يذكر أن نداء شرارة، أحيت فى نوفمبر الماضى، حفلا غنائيا كبيرا على خشبة مسرح الجمهورية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 وسط حضور جماهيرى كبير، وقدمت عددا من أبرز الأغانى الخاصة بها منها "سهرانة أنا"، "حبيتك بالتلاتة"، بجانب غنائها عدد من أغانى نجوم الزمن الجميل.

جدير بالذكر أن نداء شرارة، مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى من وعلى يوسف من وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.

ولاقت نداء الكثير من الانتقادات لسبب غنائها بالحجاب حتى بعد فوزها باللقب، تلقت عرضا من أحد رجال الأعمال بدعمها فنيا بشكل كامل بشرط الاستمرار بارتداء الحجاب.