تعرفوا على وصية تركي آل الشيخ لماجد المهندس قبل دخوله غرفة العمليات

الأحد 19 يناير 2020

ماجد المهندس

كشف الفنان ماجد المهندس، آخر طلبات تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، قبل لحظات من إجراء عملية جراحية دقيقة في أوروبا.



وأوضح المهندس خلال كلمته عقب تكريمه من قبل الهيئة، إنه اتصل بتركي آل الشيخ قبل دقائق من صعوده المسرح وكان في لحظات دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة في إحدى الدول الأوروبية.

وبين المهندس أن آل الشيخ طلب منه أن يؤدي أغنية "أكدب عليك" للفنانة وردة الجزائرية ويهديها للجمهور الحاضر في مسرح الحفل وهو ما قام به المهندس.

Advertisements

ولم يوضح الفنان طبيعة العملية الجراحية التي يجريها آل الشيخ، لكن تقارير ذكرت أن فريقا طبيا من أوروبا وأمريكا يشرف على حالته الصحية، وأكدت أن رئيس هيئة الترفيه السعودية يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام في النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس تقع قريبا من الغدة وأن الأطباء يرون ضرورة التدخل الجراحي في المرحلة الحالية.

وتصدر الفنان ماجد المهندس، تريند جوجل اليوم بعد أحياء حفلته بالمملكة العربية السعودية خلال فعاليات موسم الرياض، وكانت تحمل الحفلة اسم "ليلة البرنس" تحت رعاية الهئية العامة للترفيه بالسعودية.

وقدم ماجد المهندس باقة متنوعه من أجمل اغانية الجديدة والقديمة من ضمنهم أغنية "أكدب عليك، وتسيبني وتروح، وانت وبس، وعطشان"، على مسرح محمد عبده في الرياض بوليفارد ضمن هئية الترفيه، وتفاعل الجمهور معاه خلال الحفلة.