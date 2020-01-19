نوال الكويتية وكاظم الساهر وغيرهما يهنئون تركي آل الشيخ بسلامته

الأحد 19 يناير 2020

نوال الكويتية وكاظم الساهر و تركي آل الشيخ

توجهت الفنانة ​نوال الكويتية​ لرئيس هيئة الترفيه السعودية ​تركي آل الشيخ​ وذلك في حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مهنئة إياه بالسلامة بعد خضوعه لعملية جراحية.

Advertisements

وكتبت نوال :"ألف الحمدلله على سلامتك يابوناصر وغدى الشر واجر وعافيه ان شاءالله".

أما الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ فكتب :"الله يبشرك بالخير و يعافيك و يديم عليك الصحة ابوناصر و ترجع بألف خير و عافية و سلامة".

في حين كتب له الممثل السعودي ​ناصر القصبي​ :"إن شاء الله .. و دعواتنا ان الله يسلمك و ماترى باس و ترجع بالسلامة لأهلك و أحبابك".

وكان آل الشيخ خضع لعملية جراحية دقيقة في إحدى دول أوروبا من دون أن يكشف طبيعتها، لكنه عبر بأبيات شعرية عن سعادته بحب الناس له، في ظل رسائل الطمأنينة والدعوات التي توالت عليه من أصدقائه ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي فكتب :" أنا بحب الناس .. في صحة وخير وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمه اللي لهم عندي .. مودة وتقدير وايدينهم لي .. بالدعاوي كريمه أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير واعتز بأصحاب النوايا .. السليمه وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير من فضل ربي .. غيمةٍ بعد غيمه تركي آل الشيخ".